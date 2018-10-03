Крым оказался седьмым среди самых дотационных регионов РФ

Крым сохраняет статус российского региона, получающего самые большие дотации от федерального центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма, которую получит регион на бюджетную обеспеченность – 20,4 миллиардов рублей, пишет «РБК» со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета. В список дотационных субъектов включен и Севастополь – городу направят 2,9 миллиарда рублей.

Кроме того, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, Крым и Севастополь попали в перечень регионов, с самым большим приростом по объему дотаций в 2019 году. По Севастополю этот показатель составил 11,8%.

Другими крупнейшими получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 году станут Дагестан, Якутия, Камчатский край, Чечня и Алтайский край.

Напомним, ранее министр финансов Крыма Ирина Кивико объяснила высокую дотационность региона в том числе строительством масштабных объектов в республике, на которые выделяются средства из федерального бюджета. По ее словам, «если, условно, прекратить все это строительство – сразу же изменится уровень дотационности».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.10.18

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