Минфин Крыма призывает организовать круглогодичный отдых туристов

Туризм должен стать одним из основных источников доходов для Крыма. Об этом заявила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока наибольшую прибыль региону приносят промышленность и транспортная отрасль. По данным министерства финансов республики, по уровню пополнения бюджета туристическая сфера занимает третье место.

«Это связано с тем, что Крым пока еще не круглогодичный курорт. Положительный пример – город Саки, где практически все санатории работают круглогодично. У них более ровные налоговые поступления. А в таких приморских городах, как Ялта, Алушта, Феодосия, Судак видна яркая сезонность: когда начинается курортный сезон, сразу начинается всплеск поступлений в бюджет. И наоборот – когда наступает ноябрь, поступления снижаются. Мы должны стремиться к увеличению сезона», – сказала Кивико.

По ее мнению, привлекательность Крыма для туристов можно повысить за счет развития санаторной базы республики, винного и гастрономического туризма.

По словам Кивико, правительство Крыма пытается увеличить собственные доходы республики. В то же время, высокий уровень дотационности региона министр пояснила, в числе прочего, строительством масштабных объектов, которые финансируются из федерального бюджета.

«Если, условно, прекратить все это строительство – сразу же изменится уровень дотационности. Но нам надо восстановить нашу инфраструктуру, школы, детские сады», – подчеркнула министр, отметив, что образовательные учреждения активно строятся не только в городах, но и в сельской местности.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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