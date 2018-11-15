Крым впал в зимнюю безработицу

Численность зарегистрированных безработных крымчан в октябре подскочила на десять с лишним процентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Крымстат.

По данным статистиков, в сравнении с сентябрём, в Государственном казенном учреждении Республики Крым «Центр занятости населения» зарегистрированных безработных стало больше на 10,4%.

Кроме того, заявленная работодателями потребность в работниках на конец октября 2018 г. уменьшилась на 3,9% по сравнению с сентябрем 2018 г. и составила 14240 человек, из них по рабочим профессиям – 8263 человек.

Как сообщал «Новый День», ранее министр финансов, а ныне вице-премьер Крыма Ирина Кивико заявила, что туризм должен стать одним из основных источников доходов для крымчан.

«Это связано с тем, что Крым пока еще не круглогодичный курорт. Положительный пример – город Саки, где практически все санатории работают круглогодично. У них более ровные налоговые поступления. А в таких приморских городах, как Ялта, Алушта, Феодосия, Судак видна яркая сезонность: когда начинается курортный сезон, сразу начинается всплеск поступлений в бюджет. И наоборот – когда наступает ноябрь, поступления снижаются. Мы должны стремиться к увеличению сезона», – говорила в августе Кивико.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.11.18

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