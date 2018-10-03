«Севтеплоэнерго» завалит севастопольцев исками – отопительный сезон под угрозой

Севастопольцы накопили 200 миллионов долгов за отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГУПе «Севтеплоэнерго» заявляют, что задолженность жителей города ставит под угрозу стабильность и качество отопительного сезона.

«Наличие финансовых средств позволяет предприятию стабильно рассчитываться с поставщиками за энергоресурсы и приобретать необходимые материалы для проведения профилактики аварийных ситуаций на объектах во время отопительного сезона», – пояснили в пресс-службе предприятия.

Накануне нового отопительного сезона в «Севтеплоэнерго» грозят многочисленными исками жителям города, в случае если они и дальше будут игнорировать требования коммунальщиков.

«Чтобы не доводить дело до столь неприятной развязки, «Севтеплоэнерго» предлагает всевозможные механизмы погашения задолженности, в том числе и заключение с потребителями соглашения о реструктуризации долга», – отметили в ГУПе.

По информации предприятия, каждый второй должник, обратившийся в «Севтеплоэнерго», заключил соглашение о поэтапном погашении долга.

Напомним, ранее власти Севастополя объявили о рейдах по выявлению должников на дорогах. При большой сумме долга, судебные приставы готовы арестовывать машины севастопольцев сразу после остановки автоинспекторами.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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