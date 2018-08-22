Севастопольцы с долгами рискуют остаться без машин

Жители Севастополя с задолженностями перед государством рискуют остаться без автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебные приставы начали проводить совместные с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы рейды по выявлению должников среди водителей. Для этого используют комплекс «Дорожный пристав», который позволяет оперативно получать информацию об автолюбителях.

«Специальный прибор сканирует номера машин и сверяет их с базой данных исполнительных производств. Если обнаруживается, что владелец автомобиля имеет задолженность, система сигнализирует об этом. Автоинспекторы останавливают автомобиль, а судебные приставы вручают неплательщику квитанцию или постановление суда. Если сумма долга большая, автомобиль могут арестовать на месте», – сообщили в пресс-службе управления МВД по Севастополю.

Участники первого рейда выявили 20 водителей-должников: система реагирует на все виды задолженностей – по штрафам за нарушение ПДД, алиментам и коммунальным платежам.

«В отношении двух должников составлены административные протоколы, а на автомобили наложен арест. Если должники не предпримут меры по оплате задолженности, машина будет передана для оценки и последующей реализации с целью погашения долгов», – заявили в пресс-службе управления ФССП по Севастополю.

Как уже сообщал «Новый День», ранее о приобретении комплекса «Дорожный пристав» для поиска должников по оплате коммунальных услуг сообщили в предприятии «Севтеплоэнерго». По информации управления ФССП, сотрудники «Севтеплоэнерго» также участвовали в совместном с ГИБДД и налоговой службой рейде.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 22.08.18

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