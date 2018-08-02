Коммунальщики Севастополя будут ловить должников на дорогах

Накопленная задолженность севастопольцев за услуги ЖКХ вынудило ГУП «Севтеплоэнерго» прибегнуть к новым мерам по поиску должников – теперь их будут ловить на городских дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон разрешает временно лишать должников по коммунальным услугам права на управление транспортными средствами, что и взяли на заметку в госпредприятии.

«Севтеплоэнерго», специализирующееся на отоплении домов, приобрело аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который позволяет в автоматическом режиме проверять номера автомобилей и получать данные об их владельцах при помощи баз службы судебных приставов, оперативно узнавая, есть ли у них долги.

«Использование такого инструмента, безусловно, позволит ускорить процесс поиска должника, а, следовательно, позволит повысить сбор денежных средств по просроченным обязательствам. На данный момент разрабатываются мероприятия по совместному использованию аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» с управлением Федеральной службой судебных приставов», – сообщили в «Севтеплоэнерго».

Как уже сообщал «Новый День», в апреле коммунальщики Севастополя выразили озабоченность стремительно растущим долгом жителей города за услуги ЖКХ: на тот момент сумма задолженности приближалась к миллиарду рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 02.08.18

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