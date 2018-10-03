Сбежавший в Киев крымский министр расстроен «неправильной» блокадой полуострова

Бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, переехавший в Киев в 2014 году, неожиданно раскритиковал власти Украины за создание блокадных условий для полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Лиев уверен, что различные блокады лишь ускоряют окончательную интеграцию Крыма в Россию.

«По моему мнению, нам не надо было прерывать любые экономические связи с Крымом, а надо было эти связи мудро и правильно, в интересах Украины, использовать», – цитируют экс-министра украинские СМИ.

Сам Лиев на своей странице в Facebook уточнил, что по его наблюдениям, благодаря блокадам успехи интеграции Крыма в российскую действительность особо заметны в логистике, энергетической отрасли и поставках продовольствия.

Стоит отметить, что несмотря на попытку отстраниться от блокад Крыма, в 2015 году Лиев, занимая пост советника министра аграрной политики, проявил активность в том, чтобы не допустить продажу крымской продукции в украинских магазинах, таким образом поучаствовав в ограничении товарооборота.

Тогда Лиев возмутился на своей странице в соцсети фактами продажи привезенных из Крыма фруктов, риса, соды, фирменной алкогольной продукции, подчеркнув, что это стало для него поводом обратиться в госструктуры с требованием проверить законность поставок продуктов.

Кроме того, бывший крымский министр инициировал на Украине, в Харькове, производство суррогатных винных напитков под названиями легендарных крымских брендов – «Массандры» и «Нового Света». При этом, уговаривал украинские органы стандартизации допустить размещение политического слогана «Крим – це Україна» хотя бы на контрэтикетках. Таким образом, Лиев рассчитывал нанести урон крымскому виноделию.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.10.18

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