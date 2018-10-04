Порошенко полностью контролирует Юго-восток через бывших регионалов Януковича

Оппозиционные украинские политики, якобы представляющие интересы жителей юго-востока Украины, являются политическими марионетками президента Петра Порошенко и его сторонников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев считает, что объединившиеся партии «Оппозиционный блок» и «За жизнь» занимаются откровенным предательством русскоязычного электората в угоду киевскому режиму.

«Я вам хочу сказать, что оппозиционные партии по ключевым законопроектам в унисон с президентом и премьер-министром голосовать не должны. Тем более, если эти законопроекты, по которым они действительно поддержали власть, наступают на ценности и интересы людей, которые живут на Юго-востоке», – заявил Мураев в интервью Youtube-каналу «Капитал».

Он считает, что подыгрывающие Порошенко якобы оппозиционные политики преследуют свои бизнес-интересы, в то время как «люди делегируют своих представителей в парламент и органы власти, чтобы те защищали их интересы»: «К сожалению, эти политические проекты защищают интересы исключительно своих финансово-промышленных групп. Если вы помните все лозунги и все обещания, в том числе о защите ценностей, которые действительно соответствуют ожиданиям людей, проживающих компактно на Юго-востоке, – они не были защищены. Более того, о них никто не пекся», – констатирует нардеп.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 04.10.18

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