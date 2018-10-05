Отгружали составами: СБУ завела дело о поставках украинского щебня для Крымского моста

Украинскую компанию заподозрили в крупных поставках щебня для строительства Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в СБУ заявили о раскрытии схемы «незаконных поставок стройматериалов» в Россию и завели дело с формулировкой – «финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя».

«Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его, в частности через посредников российской компании, которая является дочерней структурой «ОАО «Мостожелезобетонконструкция», – говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По данным СБУ, в целом предприятие организовало 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн. Представители спецслужбы провели обыски в доме директора предприятия и в офисах администрации карьеров.

«Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими в Крыму», – утверждают в спецслужбе.

Напомним, ранее о причастности к строительству Крымского моста украинских фирм рассказал постпред президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин. По его информации, предприятия помимо прочего «предоставляли рабочую силу и технику». Тогда Бабин заявил, что власти Украины должны наказать такие фирмы.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 04.10.18

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