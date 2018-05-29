Постпред Порошенко: Украина помогла построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста были задействованы украинские компании. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в несуществующей Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» намерены наказать украинские фирмы, которые участвовали в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

«Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали сообщения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста. Есть и множество западных компаний, которые также предоставляли определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее», – цитируют Бабина украинские СМИ.

Чиновник уверен, что власти Украины «должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве».

Как уже сообщал «Новый День», семь нидерландских компаний подозревают в поставке устройств, необходимых для забивки свай Крымского моста. Власти Нидерландов грозят им разбирательствами, считая, что фирмы нарушили санкции Евросоюза, приняв участие в строительстве транспортного перехода.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 29.05.18

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