Сенат США подарил Порошенко признание голодомора геноцидом

Сенат США консолидированно поддержал резолюцию о признании голода 1932-1933 годов на Украине «геноцидом украинцев».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии признали такую трактовку событий официальной, «опираясь на выводы» правительственной комиссии США, озвученные еще в 1988 году. В них утверждается, что вина за организацию «геноцида украинцев» лежит на руководителе СССР Иосифе Сталине и его окружении.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, поддержка резолюции Сенатом объясняется антироссийской позицией парламентариев, готовых даже «корректировать» историю, чтобы иметь возможность осуждать и выносить новые обвинения в адрес России.

«Все это делается именно для будущего, для обоснования поддержки (включая военную) Америкой Украины, которая, дескать, всегда страдала под гнетом восточного соседа. Совершенно не случайно ради такого случая из глубокого нафталина достали выводы образованной в разгар холодной войны администрацией Рональда Рейгана комиссии США по голоду на Украине», – написал Косачев на своей странице в Facebook.

Удовлетворенный решением Сената США, президент Украины Петр Порошенко обратился к странам ЕС с призывом последовать примеру американских парламентариев.

В то же время, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что резолюция по событиям на Украине является исключительно политическим шагом.

«Мы, безусловно, сочувствуем всем жертвам голода… это очень тяжелые события, но при всех наших сегодняшних оценках этого события никоим образом не прослеживается, на самом деле, документально не доказано и просто отсутствуют какие-либо свидетельства того, что центральные или местные органы советской власти занимались специально тем, что морили голодом… уничтожали, причем по национальному признаку», – цитирует «РИА Новости» депутата.

По его словам, количество погибших из-за голода на Украине русских сравнимо с числом украинцев. Однако американские сенаторы трактуют историю только в пользу той национальности, которая им политически выгоднее.

По предположению издания «Военное обозрение», теперь становится понятным, на кого США делают ставку в «Незалежной». Благодаря резолюции, Порошенко получил серьезный козырь перед грядущими выборами президента Украины. Так как решение сената США будет использоваться им как «историческое достижение» в качестве руководителя страны.

Между тем, по мнению некоторых наблюдателей, антироссийский в подавляющем большинстве Сенат мог не согласовать этот шаг с Белым домом. Для Трампа бескомпромиссная и зависящая от националистической части электората политика Порошенко, направленная на постоянное обострение с Москвой, – не очень надежный козырь в будущих геополитических торгах с Путиным по Украине.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 05.10.18

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