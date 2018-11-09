Госдеп отрекламировал на весь мир санатории Крыма

В Крыму увидели пользу в новых антироссийских санкциях США, под которые попали три крымских санатория.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне спецпредставитель госдепа США на Украине Курт Волкер объявил о введении санкций в отношении девяти организаций и трех физических лиц РФ в наказание за Донбасс и присоединение Крыма.

В список угодили, в том числе, санатории на южном берегу Крыма: «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор». В Крыму это расценили как хорошую международную рекламу и высокую оценку качества местных здравниц.

«Благодаря этим санкциям, в мире не только популяризируется Крым, но и его санаторно-курортные объекты. Эти санкции с одной стороны не нанесут Крыму никакого ущерба, а с другой – станут хорошей дополнительной международной рекламой трем лечебно-оздоровительным центрам. Теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США. Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления», – цитирует РИА Новости главу комитета Коссовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

Черняк убеждён, что, кроме широкой мировой известности, «на работу и развитие санаториев эти санкции не повлияют».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.18

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