Турпоток в Крым не пострадает от новых американских санкций

Ограничения Госдепа, введённые против крымских санаториев, никак не затрагивают пользующийся их услугами контингент отдыхающих.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Эти юрлица возможно не смогут взаимодействовать с партнерами за границей. Но я думаю, что они и раньше не стремились это делать. Туристов, которые приезжают в эти объекты на отдых, это не коснётся», – приводит слова Ломидзе «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», в новый санкционный список США попали санатории на южном берегу Крыма: «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

В Крыму это расценили как хорошую международную рекламу и высокую оценку качества местных здравниц.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.18

Новый руководитель ФСБ Крыма прибыл из Калининграда. / Чубарова, Ислямова и Джемилева назвали лучшими пророссийскими агитаторами. / США безнадежно опоздали с антикрымскими санкциями. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»