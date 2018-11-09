США безнадежно опоздали с антикрымскими санкциями

Санкции США против Крымской ТЭЦ и других объектов не повлияют ни на энергоснабжение полуострова, ни на развитие Крыма в целом.

«Введение санкций не повлияет на энергоснабжение потребителей крымского полуострова и работу Крым ТЭЦ на территории Российской Федерации. Модернизация и расширение одного из объектов Крым ТЭЦ – Сакской ТЭЦ проводится с использованием российского оборудования», – говорится в сообщении Министерства энергетики России.

В ведомстве подчеркнули, что финансирование реконструкции Сакской ТЭЦ осуществляется за счет энергорынка, при этом «все генерирующее оборудование, включая газовые и паровые турбины, устанавливаемое на реконструируемой станции, исключительно российского производства». Первый этап модернизации уже завершен.

О расширении санкционного списка в отношении России США объявили 8 ноября. В частности, под ограничения попали и крымские санатории – «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор». В Крыму это расценили как хорошую международную рекламу и высокую оценку качества местных здравниц. «Теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США. Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления», – заявил глава комитета Коссовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он подчеркнул, что, кроме широкой мировой известности, «на работу и развитие санаториев эти санкции не повлияют».

В посольстве России в США отметили, что «давно перестали понимать, чего хочет этим (санкциями – прим. ред.) добиться американская сторона». Российские дипломаты также пригласили граждан США приезжать на крымские курорты. «Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России допустили возможный ответ на усиление санкционного давления со стороны США. «В отношении потенциальных, гипотетических ответных мер вопрос отдельный. Мы будем определяться по совокупности всех обстоятельств, никаких прямых привязок ни к чему здесь нет», – заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, добавив, что Россия игнорирует враждебные проявления подобного рода.

Более того, российский МИД даже не будет «тратить время на анализ» новых санкций Минфина США, так как считает их «недейственными».

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 09.11.18

Госдеп отрекламировал на весь мир санатории Крыма. / Крым закроют для украинских чиновников. / Украина вдвое расширила морскую зону, дающую право арестовывать российские суда. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»