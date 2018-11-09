Новый руководитель ФСБ Крыма прибыл из Калининграда

Сегодня коллективу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю представили нового начальника.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», им стал Леонид Михайлюк.

«Генерал-лейтенант Михайлюк Леонид Владимирович в органах Федеральной службы безопасности служит более 35 лет», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Леонид Михайлюк проходил службу в Дальневосточном пограничном округе с 1984 по 1992 год, с 1992 по 2001 возглавлял отдел по борьбе с терроризмом в Республике Адыгея. С 2001 по 2011 – занимал должность заместителя начальника УФСБ России по Пермскому краю в Приволжском федеральном округе . С 2011 по 2016 год возглавлял УФСБ России по Вологодской области. С 2016 по октябрь 2018 года являлся руководителем УФСБ России по Калининградской области.

Предшественник Михайлюка Виктор Палагин возглавлял крымское УФСБ с апреля 2014 года.

До назначения в Крым Плагин руководил управлением ФСБ по Республике Башкортостан, Марий Эл, служил заместителем начальника УФСБ по Курской области.

Как сообщал «Новый День», в ФСБ России застряли 2 миллиона личных рублей главы Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.11.18

Чубарова, Ислямова и Джемилева назвали лучшими пророссийскими агитаторами. / США безнадежно опоздали с антикрымскими санкциями. / Госдеп отрекламировал на весь мир санатории Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»