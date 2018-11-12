Покурившую в самолёте крымчанку встретил у трапа наряд полиции

В аэропорту Симферополя к трапу самолёта, прибывшего из Москвы, вызвали полицейский наряд для задержания молодой крымской курильщицы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь поступило сообщение от диспетчера аэропорта о том, что экипаж рейса Москва – Симферополь требует к трапу наряд полиции. По прилету воздушного судна было установлено, что командир экипажа вызвал полицейских для применения к одной из пассажирок мер административного наказания за курение на борту», – уточнили в линейном отделе.

В пресс-службе добавили, что сотрудники авиакомпании и свидетели дали исчерпывающие свидетельства, на основании которых полицейскими был составлен административный материал.

Крымчанку обвинили в нарушения статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Между тем, 26-летняя крымчанка весьма лёгко отделалась за проступок, к которому в авиакомпаниях относятся очень серьёзно. Чистосердечно признав вину и подписав протокол, она прогулялась до ближайшего отделения банка, где оплатила штраф в 500 рублей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.11.18

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