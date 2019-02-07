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Четверг, 7 февраля 2019, 09:38 мск

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Разбил бутылку и ругался матом: пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту Симферополя

Скриншот видео МВД России

В крымском аэропорту задержали пассажира, который пытался провезти в ручной клади бутылку вина. Мужчина нецензурно выражался и оскорбил полицейского.

Об агрессивном поведении пассажира в кафе аэропорта в полицию сообщила Служба авиационной безопасности. 37-летний житель Севастополя опоздал на рейс в Санкт-Петербург. Оказалось, что мужчина был пьян, он достал из ручной клади запрещенную к провозу бутылку вина, а затем разбил ее. При этом хулиган ругался матом.

Прибывшие на вызов правоохранители задержали нарушителя в «стерильной зоне» терминала аэропорта и доставили в отдел полиции, где составили протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ с наложением соответствующего штрафа в размере 2500 рублей.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Стоит отметить, что не первый случай неподобающего поведения пассажиров в Крыму. Так в ноябре в аэропорту Симферополя к трапу самолета, прибывшего из Москвы, вызвали полицейский наряд для задержания женщины, которая курила на борту. Нарушительница признала свою вину и заплатила штраф в размере 500 рублей.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 06.02.19

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