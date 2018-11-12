На Кубани выявлен и схвачен украинский агент «Вова»

В Краснодарском крае по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины Юрий Пермяков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Агент работал под псевдонимом «Вова». Его завербовал сотрудник регионального управления СБУ на подконтрольной Киеву части Луганской области. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России», – говорится в сообщении.

Пермяков, устроившись таксистом, постоянно курсировал между Украиной и Россией. Задачи, которые ставили «таксисту» в СБУ, подразумевали сбор информации о перемещении войск, вооруженных силах и стратегических предприятиях РФ, рассказал на допросе задержанный.

После того, как гражданин Украины согласился активно сотрудничать с оперативниками и рассказал всё о своих вербовщиках, он был освобождён от уголовного преследования и выдворен за пределы РФ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.11.18

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