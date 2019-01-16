Бомбила «Рыжий»: ФСБ разоблачила крымского агента СБУ

В Воронежской области выследили и схватили наезжавшего с материка в Крым со спецзаданиями украинского шпиона СБУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», гражданин Украины Леонид Каплун был завербован сотрудниками СБУ на крымском пункте пропуска «Каланчак» и под псевдонимом «Рыжий» внедрён в сферу пассажирских перевозок по направлениям Киев-Симферополь и Киев-Севастополь.

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск» (Россия)», – сообщает управление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Действия Каплуна квалифицируются как «Шпионаж» и подпадают под статью 276 УК РФ.

«Ко мне подошёл сотрудник в камуфляже, не представился, но показал удостоверение Службы безопасности Украины. Он сказал, чтобы я и в дальнейшем пересекал границу без проблем, мне нужно предоставлять информацию о том, что происходит на той стороне – в Крыму. Дальше мы прошли в будку, где я подписал бумагу о добровольном согласии. Там же мне дали псевдоним – говорит, будешь Рыжим, из-за цвета волос. После этого встречался с ним на границе. Он ещё у людей спрашивал, нет ли у них связей среди военных», – цитируют 31-летнего Каплуна воронежские «Вести».

Вместе с тем, как сообщили в ведомстве, в отношении агента СБУ не стали возбуждать уголовное дело, поскольку он не успел собрать никаких данных и совершить преступление.

Задержанного Каплуна выдворили за пределы РФ и запретили въезд в Россию на 20 лет.

Напомним, в ноябре В Краснодарском крае по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины Юрий Пермяков по кличке «Вова».

Пермяков, устроившись таксистом, постоянно курсировал между Украиной и Россией. Задачи, которые ставили «таксисту» в СБУ, подразумевали сбор информации о перемещении войск, вооруженных силах и стратегических предприятиях РФ в Южном федеральном округе.

После того, как гражданин Украины согласился активно сотрудничать с оперативниками и рассказал всё о своих вербовщиках, он был освобождён от уголовного преследования и выдворен за пределы РФ.

Симферополь, Иван Капустин

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