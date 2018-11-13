США не заставят Сбербанк избавиться от элитного отеля в Крыму

Герман Греф спокойно отреагировал на внесение в санкционный список США принадлежащего «Сбербанку» курортного комплекса Mriya Resort & SPA в крымской Понизовке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава «Сбербанка» заявил сегодня журналистам, что продажа комплекса не планируется.

Топ-менеджер объяснил это тем, что проект «Мрия» начали реализовать еще до прошлого раунда антироссийских санкций, которые были введены после присоединения Крыма к России.

Принадлежащий «Сбербанку» оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA – ООО «Гарант-СВ» и сам комплекс попали в санкционный список 8 ноября.

Курорт «Мрия» был открыт в 2014 году, инвестиции в комплекс составили $300 млн.

«Сбербанк» находится под секторальными санкциями США с 2014 года. Долгосрочные займы на американском рынке для него ограничены сроком 90 дней.

Как сообщал «Новый День», топ-менеджер крупнейшего в России банка Герман Греф не спешит обслуживать крымчан, но непрочь заработать на Крыме.

имферополь, Валентин Карамазов

имферополь. Другие новости 13.11.18

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