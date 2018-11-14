До полумиллиона за рыбку: введены новые штрафы для браконьеров

Погрануправление Крыма представило новые размеры штрафов за незаконный вылов рыбы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это связано с тем, что с 17 ноября по всей России вступают в силу обновлённые таксы, по которым исчисляется размер возмещения ущерба водным биологическим ресурсам.

«Предыдущие таксы, установленные в мае 1994 года, к настоящему времени перестали соответствовать реальным рыночным ценам. Правительством РФ приняты меры по борьбе с браконьерством и сохранению водных биологических ресурсов», – объяснили в Погрануправлении ФСБ по Республике Крым.

Отныне размер штрафа за одну незаконно добытую особь – вне зависимости от её размера и веса – составит: калуга – 269250, белуга – 206625, русский осётр – 138024, дельфин – 5480, камбала-калкан – 3452, судак – 3305, кефаль – 685, краб – 682, акула – 274, сельдь – 137, раки – 115, другие морские рыбы – 55, креветка – 47 рублей.

Если браконьерство осуществлялось в нерестовый период или в заповедных местах, сумма штрафа умножается на два.

Таким образом, одна незаконно выловленная, например, калуга может обойтись рыбаку-нарушителю в сумму свыше 500 тысяч рублей.

Симферополь, Иван Капустин

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