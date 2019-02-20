Задержанному крымскому браконьеру грозит огромный штраф

Житель Ленинского района Крыма с помощью сетей незаконно выловил 70 особей рыбы в районе села Южное.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ Крыма.

Напомним, с 17 ноября по всей России вступили в силу обновлённые таксы, по которым исчисляется размер возмещения ущерба водным биологическим ресурсам. Если браконьерство осуществлялось в нерестовый период или в заповедных местах, сумма штрафа умножается на два.

«В районе села Южное задержан гражданин Российской Федерации 1967 года рождения, который имел при себе ставную сеть и более двух десятков особей водных биологических ресурсов. Кроме того, при обследовании береговой полосы и близлежащей местности пограничный наряд обнаружил еще два сетных порядка, расставленных непосредственно в море», – сообщили пограничники.

Свои действия браконьер объяснил тем, что пытался «подзаработать». Мужчина успел незаконно выловить около 70 особей сельди, бычка, кефали и камбалы.

Согласно новым таксам, за одну незаконно выловленную особь сельди, независимо от размера и веса, сегодня начисляется штраф в 137 рублей, кефали – 685 рублей, камбалы – 3452 рубля.

Как сообщается, большая часть улова была выпущена в море, все орудия лова изъяты, а в отношении браконьера возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ – нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации.

Как сообщал «Новый День», в минувшем году крымские пограничники вернули в естественную среду обитания 124 тысячи морских обитателей, отобранных у браконьеров, и предотвратили ущерб на 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.02.19

Пятерым жителям Крыма грозит 6 лет тюрьмы за организацию подпольных казино. / С Азовом не получается: Порошенко перед выборами ставит на резкое обострение в Донбассе. / Вменяют госизмену: украинский посол попал под «уголовку» из-за земли в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»