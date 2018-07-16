Крымские пограничники спасли от браконьеров 10 тысяч морских обитателей

За полтора месяца действия запрета на вылов камбалы-калкан крымские пограничники оштрафовали браконьеров на полтора миллиона рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму, запрет на промысел камбалы действовал с 15 апреля по 5 июня в вязи с нерестом этой рыбы.

«За это время сотрудниками Пограничного управления проведено свыше 900 рейдовых мероприятий и 3,5 тысяч контрольно-проверочных мероприятий. В результате проконтролировано почти 3 тысячи тонн водных биологических ресурсов, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ в отношении капитана украинского судна «ЯМК-0041» и более 220 дел об административных правонарушениях за нарушение пограничного режима и правил рыболовства с назначением штрафов на общую сумму 1,5 миллиона рублей. У нарушителей водного промысла изъято 300 ловушек и 90 сетей общей длиной 9 километров», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, пограничники выпустили в море десять тысяч различных морских обитателей, обнаруженных в сетях и ловушках.

Симферополь, Оксана Мурзина

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