Пограничники Крыма спасли от браконьеров 124 тысячи морских обитателей

В минувшем году крымские пограничники вернули в естественную среду обитания 124 тысячи морских обитателей, отобранных у браконьеров, и предотвратили ущерб на 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

По информации погранслужбы, выявлено 640 нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования и наложено на нарушителей штрафов на сумму около 6,5 миллионов рублей. Кроме того, возбуждено четыре уголовных дела.

Пограничники также провели 470 межведомственных рейдов, в ходе которых было выявлено около 50 административных нарушений, связанных с незаконным оборотом ценных и особо ценных видов рыб. Одно из нарушений вылилось в возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что из-за браконьеров в Крыму гибнут дельфины. По данным участников проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Безмятежное море», за два месяца – с середины марта по середину мая прошлого года – на крымском побережье было найдено 188 мертвых животных. При этом многие дельфины обнаружены с разрезанными животами и отрезанными хвостами. Активисты отмечали, что статистика за три месяца 2018-го перегнала весь прошлый год – – 217 мертвых животных.

Свою лепту в печальный счет внес инцидент, произошедший в районе мыса Траханкут, где в сетях украинских браконьеров крымские пограничники обнаружили несколько десятков мертвых дельфинов. Пользователи Интернета сообщили о 46 морских млекопитающих, занесенных в Красную Книгу.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 21.01.19

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