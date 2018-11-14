Новогодний Крым вошёл в ТОП-3 экономных авианаправлений

Крым неожиданно оказался в тройке самых бюджетных авианаправлений на новогодние праздники из Москвы и обратно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», доступные билеты увеличили число москвичей, желающих встретить 1 января на полуострове.

«Средний чек на авиабилеты в Симферополь из Москвы в этом году снизился на 39%. Такую аналитику с учетом цен раннего бронирования предоставил сервис онлайн бронирования Biletix», – рассказали в Минкурортов Крыма.

Направление Москва-Сочи-Москва смогло удержаться на третьем месте, несмотря на подорожание перелёта на 36% до 8110 рублей.

Средняя цена билета Москва-Симферополь-Москва составила 4922 рубля, в прошлом году – 7960 рублей. Это позволило Крыму подняться с шестого на второе место.

Самым дешёвым новогодним направлением стал перелёт Екатеринбург-Москва-Екатеринбург – около 4 тысяч рублей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.11.18

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