«Сумасшедший спрос»: авиакомпаниям не хватает самолётов для дополнительных рейсов в Крым

Спрос на отдых в Крыму показал беспрецедентный рост по результатам раннего бронирования авиабилетов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк.

«Крым на сегодняшний день лидирует во всех рейтингах среди регионов Российской Федерации по запросам на отдых и на майские праздники, и по раннему бронированию. По последним данным, 7% всех реализованных авиабилетов – на Симферополь. Я общался с несколькими руководителями авиакомпаний, и они говорят, что, если бы была возможность поставить еще 3-4 рейса на Симферополь, билетов не было бы уже в тот же день. Я уже не говорю про (Крымский) мост. Поэтому, даже по авиабилетам видно, что спрос – просто сумасшедший», – рассказал журналистам Черняк.

По данным председателя комитета, спрос на раннее бронирование авиабилетов в Крым вырос на 40%, в сравнении с прошлогодними показателями.

«Рост раннего бронирования 40% от прошлогоднего. Но необходимо понимать, что это не выкуп. Шквал заявок – это да. Цена по сравнению с прошлым годом снижена на 7-9%, а в некоторых местах размещения по вип-сегменту – до 25%», – пояснил глава комитета.

Ранее Черняк сообщал, что Республику Крым в 2018 году с туристическими и оздоровительными целями посетили граждане 114 иностранных государств.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году Крым неожиданно оказался в тройке самых бюджетных авианаправлений на новогодние праздники из Москвы и обратно.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.04.19

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