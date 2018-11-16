Суд потребовал от крымских властей убрать две незаконные свалки в Феодосии

Суд заставил Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма ликвидировать две несанкционированные свалки в Феодосии, удовлетворив соответствующий иск Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Надзорное ведомство выявило две незаконные свалки отходов общей площадью 0,3 га за границами населенных пунктов городского округа Феодосия по итогам проверки исполнения требований законодательства об обращении с отходами органами власти.

В прокуратуре подчеркнули, что МинЖКХ Крыма не предпринимало никаких усилий по ликвидации свалок. В связи с этим природоохранный прокурор подал в суд иск, чтобы принудить чиновников к очистке территории от мусора. Суд удовлетворил требования прокурора. В республиканской прокуратуре подчеркнули, что «исполнение решения суда находится на контроле».

Стоит отметить, что в Феодосии есть еще одна несанкционированная свалка площадью около 18 тысяч квадратных метров. Как сообщал РИА «Новый День», она находится в окрестностях села Краснокаменка, которое входит в городской округ Феодосии. Несмотря на это, местные чиновники не хотят заниматься ликвидацией свалки и перекладывают решение этого вопроса на администрацию Судака. В Судаке признавать мусор тоже не хотят, заявляя, что свалка находится на спорном участке – на границе между Феодосией и Судаком. Местные жители обращались в республиканские органы власти по поводу незаконной свалки, но – воз и поныне там.

По некоторым данным, стоимость ликвидации этого несанкционированного мусорного полигона оценивается в несколько миллиардов рублей. Таких денег на решение проблемы в местных бюджетах нет.

Добавим, что весной 2017 года бахчисарайские коммунальщики стали фигурантами уголовного дела из-за незаконной свалки площадью один гектар. Отмечалось, что на территории Крыма остаются неликвидированными 241 свалка общей площадью 684 тысяч кв. м, из них 154 – за границами населённых пунктов. Абсолютными лидерами по числу свалок среди городов остаются Ялта (19), Феодосия (12) и Керчь (10).

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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