На бахчисарайских мусорщиков завели дело

Публикации за 21.04.17

Бахчисарайские коммунальщики вновь оказались в поле зрения прокуратуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе крымской прокуратуры, на руководство МУП «Комбинат благоустройства г. Бахчисарай» завели уголовное дело за несанкционированную свалку площадью один гектар. В течение года коммунальщики просто не довозили мусор до полигона, выбрасывая его в поле. Таким образом предприятие экономило деньги на топливе, но нанесло вред сельскохозяйственным землям на сумму свыше 33 миллионов рублей.

Прокуратура обязало МУП провести рекультивацию земель до конца 2017 года. Напомним, что руководство предприятие уже имеет опыт общения с ведомством. В январе текущего года на бывшего директора МУПа заводили уголовное дело за растрату. Глава местных коммунальщиков расторг договоры с потребителями услуг. Горожане начали платить за услуги дочерней компании, при этом вывозом мусора по-прежнему занималось государственное предприятие. В результате МУПу был причинен ущерб более 200 тысяч рублей.

Как ранее сообщал «Новый День», на территории Крыма остаются неликвидированными 241 свалка общей площадью 684 тысяч кв. м, из них 154 – за границами населённых пунктов. Абсолютными лидерами по числу свалок среди городов остаются Ялта (19), Феодосия (12) и Керчь (10).

По словам директора природоохранных программ общественной экологической организации «Зелёный патруль» Романа Пукалова, из-за огромного числа «помоек» Крым оказался всего лишь на 64-м месте в «Экологическом рейтинге субъектов РФ» по итогам зимы 2016 – 2017 года».

Бахчисарай, Оксана Мурзина

Бахчисарай. Другие новости 21.04.17

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