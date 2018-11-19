Глава Ростуризма рассказал о рекордах отрасли в Крыму

Крым в течение 2018 года посетят более 6,5 млн человек. Это станет рекордным показателем в истории полуострова, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. «Это рекордная цифра. По состоянию на 1 сентября 2018 года Крым уже посетило более 6,3 млн человек», – рассказал высокопоставленный чиновник. По его словам, это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Олег Сафронов объяснил рост туристического потока улучшением транспортной доступности, логистики, открытием нового аэропорта и началом автомобильного движения по Крымскому мосту. «Мы надеемся, что до конца года общее число гостей, посетивших Крым, составит более 6,5 миллиона человек. Те цифры, которые я уже озвучил, говорят о том, что это абсолютный рекорд, так как такое число отдыхающих полуостров никогда не посещало», – приводит РИА «Новости» слова чиновника.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.11.18

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