Брежнев и Пётр I опередили Бандеру в историческом рейтинге на Украине

Богдан Хмельницкий является безусловным историческим лидером на Украине, а Михаил Горбачёв популярен на западе «Незалежной» и ненавидим на юго-востоке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинская социологическая группа «Рейтинг» предложила гражданам Украины назвать самую уважаемую и значимую, на их взгляд, историческую личность.

Как выяснилось, активно пропагандируемый официальными идеологами националист и коллаборационист Степан Бандера полюбился лишь 36% опрошенных, заняв итоговое 6 место и опередив лишь Петлюру, Ленина, Горбачёва и Сталина.

Другой известный украинский националист Симон Петлюра хотя и немного уступил Степану Бандере, показал, тем не менее, меньший антирейтинг, чем у лидера коллаборационистов.

Зато, несмотря на активно проводимую в «Незалежной» десоветизацию, 47% украинцев с теплом вспомнили самого спокойного советского генсека Леонида Ильича Брежнева, который не так много уступил самому известному в российской истории предателю Ивану Мазепе.

Стоит отметить, что первые два места заняли весьма активные, но не самые радикальные исторические фигуры, а первое место союзника Москвы Богдана Хмельницкого можно даже назвать неожиданным.

Аутсайдером рейтинга стал Иосиф Сталин.

Социологи отметили, что российские и советские деятели лучше воспринимаются на юго-востоке Украины. За исключением Михаила Горбачева, который оказался популярен на западе страны.

«С другой стороны, такие фигуры как Петлюра и Бандера лучше воспринимаются на западе. Зато Хмельницкий и Грушевский одинаково хорошо оцениваются жителями всех частей Украины», – сообщили авторы исследования.

Фото: таблица группы «Рейтинг»

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