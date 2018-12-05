Рада вынуждает Порошенко вернуть Бандере звание героя Украины

Депутаты Верховной рады Украины готовят официальное обращение к президенту Порошенко с требованием вернуть Степану Бандере звание героя Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инициатива зарегистрирована на сайте украинского парламента.

Авторы обращения – депутаты из фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».

Как известно, звание героя впервые было присвоено Бандере Виктором Ющенко. При президенте Януковиче указ был отменён.

По мнению наблюдателей, объявление Бандеры героем Украины в преддверии выборов для кандидата Петра Порошенко весьма сомнительный шаг. Во-первых, неизбежно последуют сравнения с Виктором Ющенко, самым непопулярным президентом страны, бесславно правившим страной один срок. Во-вторых, по всем социологическим опросам сегодня популярность Степана Бандеры как исторической личности невысока. Не говоря уже о том, что на юго-востоке вызывает крайнее раздражение одно упоминание его имени.

Напомним, в недавно опубликованном социологами украинском рейтинге «выдающихся исторических деятелей» Степан Бандера занял шестое место, уступив, в том числе, Петру I и Леониду Брежневу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.12.18

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