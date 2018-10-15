«Здесь лежит нацист»: британский журналист привёл могилу Бандеры в соответствие с законодательством Германии

Известный британский журналист Грэм Филлипс, вооружившись камерой, строго пристыдил попавшихся ему на глаза посетителей могилы украинского нациста Степана Бандеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео с кладбища в Мюнхене, где после ликвидации был похоронен Бандера, Филлипс опубликовал на одной из своих страниц в соцсетях.

В очередную годовщину смерти Бандеры на могилу украинского «героя» с символикой наведались современные сторонники радикала, которых журналист обвинил в прославлении фашизма на территории Германии.

Журналист сорвал с могилы Бандеры и бросил на землю всю националистическую символику и флаги, на том основании, что они противоречат законам Германии о недопустимости пропаганды нацизма. Вместо них Филлипс разместил на памятнике баннер с надписью «Украинский нацист Степан Бандера похоронен здесь».

«Сегодня в Мюнхене я исправил могилу украинского нациста Степана Бандера, чтобы было соблюдено немецкое законодательство, которое запрещает создание святынь нацистам», – написал Филлипс на своей странице в Twitter.

Фото: скрин видео пользователя ВКонтакте Грэма Филипса

Мюнхен, Леонид Маковецкий

Мюнхен. Другие новости 15.10.18

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