ЕСПЧ может заставить Украину вернуть Януковичу конфискованные и расхищенные $1,5 млрд

В Верховной раде, кабинете министров и администрации Порошенко переполох: Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск о незаконно конфискованных 1,5 миллиардах долларов у окружения бывшего президента Януковича.

Иск подан «Центром противодействия коррупции» против генпрокурора Украины Юрия Луценко и прокурора Константина Кулика, по указанию которых было принято неправовое решение засекретить приговор Краматорского суда об изъятии денег.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в случае положительного решения, украинскому государству придётся искать и возвращать неподъёмную для бюджета сумму.

Тревогу по этому поводу уже высказал глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Вы все помните, как в 2015-2016 годах мы, как члены комитета, требовали конфисковать деньги Януковича – арестованные 1,5 миллиарда долларов – в государственный бюджет. Вы помните, какое колоссальное сопротивление нам оказывалось. Одним из аргументов, который тогда использовался сторонниками неконфискации денег Януковича было то, что при такой конфискации Янукович подаст в Европейский суд, выиграет и заберет себе эти деньги обратно. Прошло 3 года, деньги мы конфисковали, они абсолютно прозрачно потрачены на нужды государства, в том числе на наш блок обороны и безопасности.

Но сегодня появилась информация о том, что некая гражданка Украины Дарья Каленюк, которая представляет некую организацию «Центр содействия коррупции», или как она там называется, подала в Европейский суд иск с целью открыть дорогу к возврату Януковичу этих средств. Я думаю, что это вопрос не только Генеральной прокуратуры, а и Верховной рады Украины, комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Без сомнений, такие попытки вернуть Януковичу украденные деньги дестабилизируют бюджетно-финансовую ситуацию, выполнение бюджета, выполнение оборонного бюджета, и они недопустимы», – беспокоится Пашинский.

В свою очередь, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что изъятие такой суммы из бюджета приведёт к невозможности выполнять бюджетные обязательства, в том числе, выплачивать пенсии.

«Ситуация угрожающая для бюджета Украины, потому что, например, каким-то образом будет вынесено судебное решение, которое отменит взыскание и наложит на Казначейство обязательство вернуть эти деньги, а 1,5 миллиарда долларов – это по нынешнему курсу почти 40 миллиардов гривен. Учитывая то состояние бюджетных отношений, которое мы сейчас имеем, это будет однозначно дефолт не только внешний, но и по внутренним обязательствам, пенсии нечем будет платить, коллеги», – резюмировал Винник.

Между тем, сама инициатор иска не сомневается в успехе, так как ЕСПЧ прежде всего интересует – нарушалось или нет законодательство той страны, откуда поступила жалоба. И как раз здесь Киеву парировать будет нечем, так как засекречивание дела об изъятии денег прямо нарушает украинское законодательство.

В то же время, рассекретить судьбу 1,5 миллиардов долларов политическая верхушка Украины никому не позволит: деньги давно расхищены. На это и был расчёт адвокатов.

«Мы считаем незаконным засекречивание всего текста приговора суда и требуем эти решения отменить, а сам приговор обнародовать в Едином реестре судебных решений, как того требует закон. Мы убеждены, что приговор незаконно засекретили, чтобы скрыть, как украли эти $1,5 млрд при Януковиче и кто из нынешних и экс-чиновников был соучастником этого преступления…

Приговор очень скандальный, незаконно засекречен и скрывает причастность соратников президента Порошенко к схеме… Мы надеемся, что рассмотрение дела в ЕСПЧ позволит раскрыть тайну о том, кто из группировки Януковича организовал и осуществил кражу $1,5 млрд, конфискованных Луценко», – цитирует «Политнавигатор» представительницу украинского «Центра противодействия коррупции».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.11.18

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