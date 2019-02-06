ЕСПЧ не будет рассматривать иск Украины к России по Крыму

Европейский суд по правам человека принял решение не рассматривать иск Украины против России за «аннексию Крыма».

Рассмотрение перенесено на неопределённый срок. Дата новых слушаний не назначена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает сайт ЕСПЧ.

На Украине в связи с отказом царит паника. Там отмечают, что случай в практике ЕСПЧ беспрецедентный, так как ещё 1 ферваля уверенно назначалась дата рассмотрения, а через пять дней, за 21 день до слушаний, уже объявляется перенос. Причём ни причина, ни даже приблизительная дата не называются.

В России тоже не комментируют новость, ссылаясь на то, что ничего не знают о причинах.

Руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров утверждает, что решение ЕСПЧ для него стало неожиданностью. Причем в прошлом году ЕСПЧ отказывал России в переносе рассмотрения иска по её просьбе.

Напомним, Европейский суд по правам человека назначил дату рассмотрения иска Украины против России из-за потери Крыма на 27 февраля.

В Большую Палату ЕСПЧ были переданы четыре межгосударственных иска Украины против России. В исковых заявлениях утверждается о «множественных нарушениях Россией «Европейской конвенции прав человека» на полуострове. Кроме того, в исках говорится, что Крым «является частью Украины», а Россия с «27 февраля 2014 года осуществляет контроль» над республикой.

Иск поданный Украиной против России за «аннексию Крыма» лежит в ЕСПЧ с 13 марта 2014 года.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск о незаконно конфискованных 1,5 миллиардах долларов у окружения бывшего президента Януковича.

Иск подан «Центром противодействия коррупции» против генпрокурора Украины Юрия Луценко и прокурора Константина Кулика, по указанию которых было принято неправовое решение засекретить приговор Краматорского суда об изъятии денег.

В случае положительного решения, украинскому государству придётся искать и возвращать неподъёмную для бюджета сумму.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.02.19

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