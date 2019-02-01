ЕСПЧ назвал дату рассмотрения крымского иска Украины против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил дату рассмотрения иска Украины против России из-за потери Крыма. Об этом сообщается на сайте суда. Соответствующее заседание пройдет 27 февраля, следует из решения ЕСПЧ.

Четыре межгосударственных иска Украины против России, согласно вердикту Палаты Европейского суда по правам человека, переданы в Большую Палату ЕСПЧ. В исковых заявлениях уктверждается о «множественных нарушениях Россией Европейской конвенции прав человека» на полуострове. Кроме того, в исках говорится, что Крым «является частью Украины», а Россия с «27 февраля 2014 года осуществляет контроль» над республикой.

Отмечается, что Украина подала иск против России из-за Крыма 13 марта 2014 года.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Украина, ЕС, США и другие страны не признают итоги плебисцита. Москва подчеркивает, что референдум проходил согласно нормам международного права и вхождение полуострова в состав России легитимно.

Тем временем, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пригрозил России новыми санкциями из-за инцидента в Керченском проливе. По его словам, антироссийские ограничительные меры обсуждают США и Евросоюз. Волкер подчеркнул, что санкции могут быть введены, если Москва не вернет арестованных украинских моряков, а также продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом. Он вновь озвучил позицию Запада относительно керченского инцидента, заявив, что оснований для задержания украинских военных нет. Волкер также сообщил, что Евросоюз собирается продлить антироссийские санкции по Крыму в феврале, передает РИА «Новости».

Страсбург, служба информации РИА «Новый День»

Страсбург. Другие новости 31.01.19

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