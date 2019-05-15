ЕСПЧ определился с датой рассмотрения крымского иска Украины против России

Европейский суд по правам человека назначил на 11 сентября заседание по крымской части общего иска Украины против России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина.

«Заседание суда назначено на 11 сентября 2019 года», – цитирует украинского чиновника RT.

Вместе с тем, Лещина опасается, что заседание может быть вновь перенесено.

Напомним, предыдущее рассмотрение иска было назначено на 27 февраля текущего года, однако было перенесено на неопределённый срок.

Всего в Большую Палату ЕСПЧ были переданы четыре межгосударственных иска Украины против России. В исковых заявлениях утверждается о «множественных нарушениях Россией «Европейской конвенции прав человека» на Крымском полуострове.

Кроме того, в исках говорится, что Крым «является частью Украины», а Россия с «27 февраля 2014 года осуществляет контроль» над республикой.

Иск поданный Украиной против России за «аннексию Крыма» лежит в ЕСПЧ с 13 марта 2014 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.05.19

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