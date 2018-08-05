Десятки миллиардов: Украина готовит очередной иск к России

Украина готовит очередной иск к России с требованием возместить убытки от потери Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, прямые убытки предприятий, занимающихся инфраструктурой, исчисляются десятками миллиардов гривен из-за невозможности использовать имущества в Крыму, ЛНР и ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь речь идет об «Укрзализныце» «Украэрорухе», «Укрпочте» и морских портах.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.08.18

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