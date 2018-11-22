В Алуште суд лишил свободы главреда местной газеты и депутата горсовета

Алуштинский городской суд признал виновными в вымогательстве главного редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова и депутата городского совета Алушты Павла Степанченко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вместе с Назимовым и Степанченко осуждён также видеооператор издания.

Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда.

«За совершение двух эпизодов преступления главному редактору периодического печатного издания назначено окончательное наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы. Депутату Алуштинского городского совета назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы. Видеооператору, с учетом незначительной роли в совершении преступления, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. В срок отбытия ими наказания зачтено время содержания под стражей. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

Как уже сообщал «Новый День», Назимов и Степанченко были задержаны 4 октября 2016 года. Поводом для ареста, по версии следственных органов, стало вымогательство Назимовым денег у представителя местной ячейки «Единой России» за неразглашение порочащей информации. Изначально уголовное дело в отношении Назимова было возбуждено по статье «коммерческий подкуп», а Степанченко – «посредничество в коммерческом подкупе». Однако впоследствии дело переквалифицировали по статье «вымогательство». Сами задержанные своей вины не признавали и настаивали, что дело является сфабрикованным.

В марте прошлого года Назимов и Степанченко объявляли голодовку. Этой акцией они хотели добиться «прекращения незаконного уголовного преследования». Обвиняемые не принимали пищу 10 дней.

Адвокат Назимова Алексей Ладин, считавший, что голодовка не окажет никакого эффекта на позицию следственных органов, пожаловался на бесконечное продление судом сроков задержания для подзащитного.

«Следствие из раза в раз ходатайствует о продлении стражи по одним и тем же основаниям, однако доводы защиты о неэффективности предварительного расследования судом игнорируются. Также как игнорируются доводы о необоснованности подозрения Назимова, хотя эти доводы основаны на позиции Верховного суда РФ. Документы, подтверждающие вышесказанное были приобщены к судебному материалу, однако не были приняты во внимание судом, о чем было прямо указано в постановлении», – сетовал Ладин, обещая вновь подать апелляцию.

Симферополь, Иван Капустин

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