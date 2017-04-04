Назимов и Степанченко прекратили голодовку

Публикации за 04.04.17

Редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов и депутат местного городского совета Павел Степанченко, находящиеся в СИЗО, прекратили голодовку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», они не принимали пищи почти 10 дней.

Напомним, о начале голодовки Назимов и Степанченко объявили 25 марта. Этой акцией они хотели добиться «прекращения незаконного уголовного преследования».

«Прекратили вчера, выходят. Убедили. Бессмысленно это – всем пофиг, только себе хуже делают – подрывают здоровье», – написал у себя в Facebook адвокат Назимова Алексей Ладин, считающий, что голодовка не окажет никакого эффекта на позицию следственных органов.

По словам Ладина, на очередном судебном заседании снова был продлен срок содержания Назимова под стражей.

«Следствие из раза в раз ходатайствует о продлении стражи по одним и тем же основаниям, однако доводы защиты о неэффективности предварительного расследования судом игнорируются. Также как игнорируются доводы о необоснованности подозрения Назимова, хотя эти доводы основаны на позиции Верховного суда РФ. Документы, подтверждающие вышесказанное были приобщены к судебному материалу, однако не были приняты во внимание судом, о чем было прямо указано в постановлении», – рассказал Ладин, добавив, что намерен обжаловать решение суда, подав апелляцию.

Срок содержания под стражей был продлен и Павлу Степанченко.

Как уже сообщал «Новый День», Назимов и Степанченко были задержаны 4 октября 2016 года. Поводом для ареста, по версии следственных органов, стало вымогательство Назимовым денег у представителя местной ячейки «Единой России» за неразглашение порочащей информации. Изначально уголовное дело в отношении Назимова было возбуждено по статье «коммерческий подкуп», а Степанченко – «посредничество в коммерческом подкупе». Однако впоследствии дело переквалифицировали по статье «вымогательство». Сами задержанные своей вины не признают, и считают, что дело является сфабрикованным.

Алушта, Леонид Маковецкий

Алушта. Другие новости 04.04.17

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