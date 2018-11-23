«Если бы мы доехали»: украинские нацисты пожаловались, что им не дали зачистить Крым в 2014 году

Украинских радикальных националистов, которые были готовы «спасти» Крым, как Харьков и Одессу, не пустили на полуостров руководители государственного переворота на Украине в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал депутат Верховной рады и бывший боевик запрещённого в России тербата «Азов» Игорь Мосийчук в эфире украинского канала «Newsone».

«Вы знаете, как спасали Харьков? Вот в Крым нас не пустили, я уверен, если бы мы доехали, то не оккупировали бы Крым. Харьков спасали через сопротивление власти. Власть говорила: «Не едьте туда, потому что вы провоцируете город, там все восстанут». Луганск не дали освободить, Донецк сдали, в конце концов», – приводит слова Мосийчука «Политнавигатор».

Российские пользователи соцсетей уже успели высмеять Мосийчука, напомнив, что радикалы и националисты, узнав о том, что крымское народное ополчение и жители полуострова готовят им «горячий приём», сами покинули поезда задолго до их подхода к вокзалу Симферополя.

Между тем, досталось Мосийчуку и на Украине. Его обвинили в том, что он своим выступлением ещё раз подтвердил главный довод Кремля о необходимости присоединения Крыма к России.

Напомним, в Москве и на полуострове получили данные о том , что после государственного переворота в Киеве, украинские националисты начали формировать так называемые «Поезда Дружбы» для «наведения порядка в Крыму».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.11.18

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