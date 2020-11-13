От Крыма отказались даже самые радикальные националисты – украинский дипломат

На Украине не осталось политических сил и социальных групп, которые всерьёз расчитывали бы на возвращение Крыма в состав Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский дипломат, депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.

По его словам, даже «самые упоротые» украинские радикалы понимают, что попытки реально вернуть Крым приведут к прямому военному столкновению с Россией и в результате – к потере всей Украины.

«Очень показательный момент в риторике наших радикалов. Почему все радикалы, сравнивая Карабах, постоянно экстраполируют это на Донбасс, а почему не на Крым? Потому что даже самые упоротые понимают, что никакого «освободительного похода» в Крым быть не может по определению…

Потому что все прекрасно понимают, что поход в Крым – это прямое автоматическое столкновение с самой Россией», – приводит «ПолитНавигатор» слова Волошина.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.11.20

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