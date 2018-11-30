Кто не с нами, тот сразу враг: в Крыму заявили о рейдерском захвате республиканского Союза писателей

В Крыму разгорается скандал вокруг местного Союза писателей, провозгласившего себя символом возрождения России: заявив своей высокой миссии и продолжении дела известного крымского писателя Анатоля Домбровского, члены союза буквально вытолкали из своих рядов его вдову.

Об этом заявил другой крымский писатель Сергей Юхин:

«Я – Сергей Юхин, крымский писатель, лауреат всяческих премий, которыми я не хвастаюсь, но без их упоминания, видимо, невозможно это обращение. Кого интересует конкретика по премиям и регалиям – в Яндекс, господа и дамы!

Что это?

Это открытое обращение к людям творческим, к крымчанам.

Это моё мнение как члена союза писателей, как островитянина, как просто писателя, в конце концов, человека, который пишет и выпускает книги, а не просто называет себя творцом на затхлых собраниях. Простите что резко – так чувствую ситуацию.

Что произошло? Что заставило меня написать этот текст?

Когда я издал первую книгу, которая сразу принесла мне международную премию, кто первый заинтересовался моим творчеством в Крыму? Кто поддержал?

Кто спросил – что тебе надо, автор?

Мне ничего не было надо, но людей спросивших – я не забуду. Это были организаторы Союза Русских, украинских и белорусских писателей Крыма и, в особенности – Галина Домбровская. Не хочу писать – вдова большого крымского писателя и философа Домбровского. Нет, муза крымского писателя Домбровского. Жена и спутница крымского писателя Домбровского. Мотор и сердце организации и главный редактор литературного журнала «Брега Тавриды».

Я вступил в организацию, преемницу Союза писателей СССР, с гордостью, хотя не приемлю пафоса, лишь только труд и ответственность.

Именно труд и ответственность я увидел в деятельности Галины Домбровской, которая «тянула» на себе журнал «Брега Тавриды», давая возможность печататься молодым и талантливым, любящим Крым и Россию авторам. И сохранять традиции крымской литературы!

Что же происходит сейчас?

Неизвестные мне люди во главе с нынешним формальным председателем Союза писателей Крыма Смирновым, приехавшим, простите, издалека, узурпировали власть в Союзе писателей, лишили Галину Домбровскую должности редактора журнала «Брега Тавриды» и, фактически, вынудили её покинуть ряды Союза.

Это невероятно!

Выгнать человека, который не требовал дивидендов, который делал, знал и верил.

Человека, которого можно смело назвать бессребреником!

Я, Юхин Сергей, известный, по крайней мере вам, писатель, возмущен!

Я прошу вас, писатели, журналисты, творческие люди – поддержать Галину Домбровскую.

Я прошу вас помешать рейдерскому захвату Союза писателей Республики Крым!

Вы знаете, я редко о чем-то прошу.

Но это именно тот случай.

Прошу считать этот текст официальной моей позицией,

Сергей Юхин, автор романов «Операция выбор «Ы»», «Мертвый Крым», маленького романа «Имя твоё» , повестей, рассказов и стихотворений о Крыме. Лауреат, как было сказано, множества премий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РОО «Союз писателей республики Крым», по-видимому, предвидели такой поворот событий, а потому заранее подстраховались и выступили с официальным обращением, в котором и заявили, что их организация является – ни много, ни мало – культурным символом возрождения России через Крым, а «те, кто могут выступить сейчас против дел нашего Союза (…), объективно встанут на сторону антироссийских сепаратистов и сомкнуться с врагами нашей государственности».

«37-м годом запахло, – пишут пользователи соцсетей, обсуждая эту ситуацию. – Тогда, кропая доносы, чтобы избавиться от человека ради его жилплощади или должности, тоже обвиняли его в «смычке с врагом».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.11.18

В Siemens рассказали о прокурорском расследовании в ФРГ из-за крымских турбин. / Киев запретил иностранцам въезд в Крым через Украину. / Арестованных в Крыму украинских военнослужащих этапировали в Лефортово. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»