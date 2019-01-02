Демократ? Вон из Украины! СБУ выдворила в Белоруссию сбежавшего от Батьки диссидента

Сбежавший от белорусских органов в 90-е годы политический диссидент и учредитель украинского новостного портала «Главновости» политолог Павел Карназыцкий сегодня был задержан сотрудниками СБУ за «антиукраинскую пропаганду».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам киевского адвоката Андрея Доманского, в ближайшие часы политолога депортируют в Белоруссию, где его ожидает арест.

«Ему запретили со мной говорить, единственное что он успел мне сообщить, что в данный момент его депортируют из Украины в Беларусь, где как я понимаю, он будет задержан!!! Напомню, Павел Карназыцкий был вынужден покинуть Беларусь из-за политического преследования его как журналиста, и с конца 90х проживал в Украине», – написал Андрей Доманский на своей странице в Facebook.

«Служба безопасности Украины блокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь П. Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашей державы», – сообщили в свою очередь в СБУ.

«К сожалению, как его адвокат, я не могу вспомнить момент: когда ему было предъявлено подозрение, или обвинительный акт, и когда был вынесен судами Украины обвинительный приговор, который вступил в законную силу!

Скажите, а нормы Коституции Украины не действуют? У нас нет права на правовую помощь и завтра любого неугодного журналиста или общественного деятеля могут выдворить из страны или может потому, что ранее все «прокатило».

Напомню известную цитату Мартина Нимёлерра: «Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали профсоюзных активистов, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной – уже некому было заступиться за меня...», – сетует Доманский.

По словам экспертов, Карназыцкого, который не отличался никакими «пророссийскими взглядами», выдворяют из «Незалежной» как крайне неугодного режиму Порошенко журналиста, известного своими критическими взглядами на украинскую действительность.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.01.19

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