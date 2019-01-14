Апелляционный суд оставил под стражей украинского главреда РИА Новости

Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобы защиты и оставил без изменения меру пресечения главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Прежнее решение Херсонского суда от 27 декабря о продлении ареста Кириллу Вышинскому до 27 января 2019 года осталось в силе. Сейчас он находится в СИЗО города Херсона.

Защита Вышинского просила определить журналисту меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали по обвинению в «государственной измене» 15 мая 2018 года в Киеве и сразу же назначили меру пресечения в виде ареста. Позднее его обвинили в «незаконном хранении оружия и боеприпасов».

Журналист заявил, что готов принять российское гражданство, чтобы просить Москву о помощи по дипломатической линии.

Вышинскому на Украине грозит до 15 лет тюрьмы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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