Арестованного журналиста российского издания везут из Херсона в Киев

Руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский отрпавлен из СИЗО Херсона в Киев.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.
В Киеве состоится заседание, на котором рассмотрят законность ареста Вышинского.
По словам адвоката, Верховный суд Украины удовлетворил соответствующее ходатайство.
«Дело назначили на 20 марта», – сообщил Доманский.
Ранее Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобы защиты и оставил без изменения меру пресечения главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
Защита Вышинского просила определить журналисту меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Напомним, Кирилла Вышинского задержали по обвинению в «государственной измене» 15 мая 2018 года в Киеве и сразу же назначили меру пресечения в виде ареста. Позднее его обвинили в «незаконном хранении оружия и боеприпасов».
Журналист принял российское гражданство, чтобы просить Москву о помощи по дипломатической линии.
Вышинскому на Украине грозит до 15 лет тюрьмы.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.01.19
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