Арестованного журналиста российского издания везут из Херсона в Киев

Руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский отрпавлен из СИЗО Херсона в Киев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

В Киеве состоится заседание, на котором рассмотрят законность ареста Вышинского.

По словам адвоката, Верховный суд Украины удовлетворил соответствующее ходатайство.

«Дело назначили на 20 марта», – сообщил Доманский.

Ранее Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобы защиты и оставил без изменения меру пресечения главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

Защита Вышинского просила определить журналисту меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали по обвинению в «государственной измене» 15 мая 2018 года в Киеве и сразу же назначили меру пресечения в виде ареста. Позднее его обвинили в «незаконном хранении оружия и боеприпасов».

Журналист принял российское гражданство, чтобы просить Москву о помощи по дипломатической линии.

Вышинскому на Украине грозит до 15 лет тюрьмы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.01.19

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