Шлюпку с телом капитана затонувшего сухогруза обнаружили в сотне миль от берега

Найдено тело капитана, гражданина Азербайджана, с затонувшего 7 января в Чёрном море сухогруза «Волго-Балт 214».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», шлюпку обнаружил провлывавший сухогруз «НУРС» под флагом Вануату.

По различным данным, шлюпка с опознавательными знаками судна «Волго-Балт 214» находилась на расстоянии от 48 до 100 морских миль от российского порта Туапсе. Тело принадлежит гражданину Азербайджана Турбату Исмаилову – капитану сухогруза.

Сообщается, что Исмаилов – последний из погибших членов экипажа.

Шлюпка с телом отбуксированы на одну из якорных стоянок порта Новороссийск для дальнейших следственных действий. Начата досудебная проверка

Напомним, сухогруз затонул утром 7 января 2019 года в южной части Черного моря.

Всего на борту по предварительным данным находились 13 членов экипажа: 9 украинцев, 2 россиянина и 2 азербайджанца. 6 человек погибли.

Позже пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова заверила «Интерфакс», что россиян не было на борту потерпевшего крушение судна. По ее словам, из 13 членов экипажа 11-граждане Украины, еще двое – граждане Азербайджана.

Симферополь, Иван Капустин

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