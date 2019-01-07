Вблизи Турции затонул корабль из российского Азова: несколько человек погибло

Сегодня в Черном море около берегов Турции затонул сухогруз «Волго-Балт-214», который вышел из российского Азова и направлялся в Самсун. По предварительным данным, в числе членов экипажа были граждане России, Украины и Азербайджана, несколько человек погибли, передает РБК со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным агентства Anadolu, сигнал бедствия с шедшего под панамским флагом сухогруза поступил около 8:00 мск, после чего на помощь терпящему бедствие кораблю были отправлены спасательные корабли и вертолеты. Турецкие СМИ уточняют, что перед крушением построенный в 1978 году и груженый углем «Волго-Балт-214» разломился пополам.

Сообщается, что в результате ЧП погибли шесть моряков. Всего на борту находились 13 человек, девять из которых украинцы, двое – азербайджанцев и еще двое россиян, отмечает Anadolu.

Судя по данным, которые озвучил посол Украины в Турции Андрей Сибига, из 13 моряков в «Волго-Балте-214» украинцами были 11 человек, четверо погибли.

«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной было оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников», – сообщил Сибига в Twitter, отметив, что к оставшимся в живых пострадавшим выехал украинский консул.

Спасателям удалось поднять из воды и доставить на берег семерых выживших и тела шестерых погибших.

Позже пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова заверила «Интерфакс», что россиян не было на борту потерпевшего крушения судна. По ее словам, из 13 членов экипажа 11-граждане Украины, еще двое – граждане Азербайджана.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

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