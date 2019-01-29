Путин должен поступить с Порошенко как Трамп с Мадуро

Гневный пафос и набор формальных обвинений, выдвинутый Трампом в адрес президента Венесуэлы, в точности, а не риторически, как в случае с Мадуро, отражает реальные и многочисленные преступления Порошенко против народа Украины.

В отличие от агрессивной Америки, преследующей корыстные цели в Венесуэле, Россия с полным основанием может вмешаться в дела Украины ради спасения её многострадального народа от киевского режима. В том числе, введя персональные санкции против самого Порошенко и тотальные ограничения против олигархов Украины и их предприятий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что, следуя декламируемой «справедливой» логике Трампа в отношении Венесуэлы, Кремль имеет намного больше оснований вмешаться в дела падающей в пропасть «Незалежной», заявил в эфире телеканала «Россия-1» российский политолог Сергей Михеев.

«Президент Порошенко, который всем рассказывает, как он Украину движет в Европу, довёл её до состояния самой бедной страны в Европе. Если действительно руководствоваться этой логикой, то пора (Кремлю) вмешаться во внутренние дела Украины, потому что Порошенко гнобит бедный украинский народ», – рассудил Михеев.

Напомним, Украина после государственного переворота 2014 года прочно обосновалась на последнем месте в Европе по уровню экнономического развития.

Порошенко пятый год ведёт в Донбассе войну с многочисленными жертвами против собственного народа, бросив на него 200-тысячную армию.

Киевский режим преследует верующих и инакомыслящих, посадив в тюрьмы сотни политических заключённых.

Кроме того, Киев ведёт крайне агрессивную политику в отношении России, провоцируя крупномасштабный военный конфликт в Европе.

По мнению экспертов, в сравнении с незадачливым политиком Мадуро, Порошенко – опасный международный монстр. Которого, тем не менее, Кремль, пресс-секретарь Путина и МИД РФ упорно называют своим партнёром.

Симферополь, Валентин Карамазов

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