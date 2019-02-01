В Азовском море МЧС спасает жизнь украинскому моряку

Российские спасатели срочно эвакуировали украинского моряка с борта сухогруза «Канопус», направлявшегося в Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в самом начале рейса внезапно стало плохо второму механику судна.

Сухогруз под флагом Сент-Винсента следовал из российского порта Темрюк в Турцию.

«У него острая почечная колика. Судно перешло на якорную стоянку порта «Кавказ», сейчас направляется катер с представителями пограничников и агентом для снятия больного и доставки в лечебное учреждение города Темрюка», – цитирует «Комсомольская правда – Крым» представителя спасательного отряда «Тамань».

«На теплоходе «Канопус» человеку стало плохо, с животом что-то. Сейчас теплоходу дали команду на 455 якорную стоянку идти, которая расположена возле порта «Кавказ». Мы подали заявку, там кто-то уже будет снимать», – подтвердили Крыминформу в представительстве компании-агента судна.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.02.19

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