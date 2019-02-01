Киев заявит в Гааге о незаконной депортации из Крыма 2,5 тысяч человек

Киев объявил незаконно выдворенными с территории полуострова всех украинских гастарбайтеров и лиц без гражданства, не имевших разрешение на работу или проживание в российском Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили юристы украинского «Регионального центра прав человека Виталия Набухотного».

По данным юристов, в декабре 2018 года «Региональный центр» совместно с прокуратурой Украины передали в Международный уголовный суд «дело о депортации из Крыма 23 украинцев», которых выдворили с полуострова за нарушение российского миграционного законодательства.

«Правозащитники» настаивают, что таким образом Россия грубо нарушила их права, так как этих людей якобы разлучили с родственниками в Крыму.

Юристы уже насчитали множество подобных случаев и заявляют, что всего с 2014 года «незаконно депортировано» 2425 человек.

Примечательно, что в список «депортированных» включены граждане ещё 37 стран и лица без гражданства.

Украинская прокуратура настаивает, что рутинное выдворение российскими органами граждан, не имеющих права находиться на территории российского Крыма, следует квалифицировать как «военные преступления и преступления против человечности».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.02.19

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